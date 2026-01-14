Denizli, Heimtextil Fuarı\'nda Güçlü Temsil

DENİZLİ (İHA) – Denizli, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev ve banyo tekstili sektörünün en prestijli uluslararası buluşmalarından biri olan Heimtextil Fuarına güçlü bir katılım sağladı. Heimtextil Fuarı'nda 11. kez yer alan Denizlili firmalar, dünya çapında alıcılar ve iş ortaklarıyla yüz yüze görüşme fırsatı buluyor.

57 Denizli firmasının katılımcı olarak yer aldığı Heimtextil Fuarı'nda, Denizli İhracatçılar Birliği bu yıl da Turkish Towels markasıyla Hall 5.1 alanında 11. kez katılım sağlıyor. Fuarda, Denizli'nin ev tekstili ürünleri stantlarda sergilenirken, fuarın yoğun alanlarında yer alan Turkish Towels reklamlarıyla Türk havlusunun küresel ölçekte tanıtımı gerçekleştiriliyor. Denizli İhracatçılar Birliğini fuarda DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Çalışkan temsil ediyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Frankfurt Ticaret Ataşesi Murat Muştu fuara katılım sağlayan Denizlili firmalara başarı dileklerini iletti.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli olarak ev tekstili sektöründeki deneyimimiz, markalaşma vizyonumuz ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla bu fuarda yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Heimtextil Fuarı, yalnızca ürün sergileme değil; trendlerin belirlendiği, tasarım ve inovasyonun buluştuğu bir platform olma özelliğini taşıyor. Bu çerçevede Denizli, yeni koleksiyonlarını, çevre dostu üretim süreçlerini ve markalaşma hamlelerini 'Turkish Towels' standında sergiliyor. Bizler bu fuarı, yalnızca bir fuar katılımı değil; yeni iş bağlantıları kurma, küresel pazarda görünürlüğümüzü artırma ve ilimizin markasını dünya çapında temsil etme fırsatı olarak görüyoruz" dedi.

"Sektörün kalbi burada atıyor"

Denizli'nin, ev tekstili alanında sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir oyuncu konumunda olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, "Ülkemizin havlu ihracatının yüzde 78'i, bornoz ihracatının yüzde 66'sı ve nevresim ihracatının yüzde 61'i ilimizden gerçekleştiriliyor. Ev tekstili ihracat verileri değerlendirildiğinde ise Türkiye'nin toplam ev tekstili ihracatının yüzde 41'lik bölümü Denizli'den gerçekleştiriliyor. Bu tablo, 3.5 milyar dolarlık Türkiye ev tekstili ihracatının yaklaşık olarak yarısının Denizli menşeili olduğunu ortaya koyuyor. Bu ürün gruplarında ülke çapında liderliğimizi ve katma değerli konumumuzu sürdürüyoruz. Denizli olarak bu önemli organizasyonda yer almanın, kentimizin ihracat gücünü artırma hedeflerine hizmet edeceğini temenni ediyorum. Fuarın tüm ihracatçılarımız ve sektör adına verimli geçmesini diliyorum" dedi. - DENİZLİ