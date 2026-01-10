Denizli İdman Yurdu Deplasmanda Galip

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hedefleyen Denizli İdman Yurdu deplasmanda düşme hattındaki İzmir Çoruhlu'yu 1-0 yendi. Maçın 37'nci dakikasında Mustafa Arda, Denizli ekibini öne geçiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi. İkinci devrede de kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Denizli İdman Yurdu sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 29 yaptı. İzmir Çoruhlu 9 puanla ateş hattında kaldı.
