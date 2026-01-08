Denizli İdmanyurdu'nda Başkan Değişimi ve Yeni İsim - Son Dakika
Spor

Denizli İdmanyurdu'nda Başkan Değişimi ve Yeni İsim

08.01.2026 12:41
Denizli İdmanyurdu, başkanlığını Mustafa Gölcü'nün üstlenmesiyle ismini Denizli İdman Yurdu 1959 olarak değiştirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü'nde Başkan İbrahim Gürel'in görevi bırakmasının ardından başkanlık görevine yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Mustafa Gölcü getirildi. Mustafa Gölcü'nün başkanlık koltuğuna oturmasıyla kulübün ismi ve logosu da değişti. Kırmızı-siyahlıların, Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü ismiyle mücadele edeceği açıklandı.

Kulübün yeni logosunda şehrin simgelerinden Pamukkale Travertenleri ve Denizli Horozu'na yer verildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Geçmişimizden aldığımız güçle, modern çizgilerle yenilenen logomuz; armamızın taşıdığı değerleri koruyarak, kulübümüzün hedeflerini ve kararlılığını simgelemektedir" denildi. Denizli temsilcisinde teknik direktör Özcan Sert de devre arasında istifa etmişti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Gölcü, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
