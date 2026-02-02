Denizli İtfaiyesi Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Denizli İtfaiyesi Yılın Kareleri Oylamasında

Denizli İtfaiyesi Yılın Kareleri Oylamasında
02.02.2026 14:17
Denizli İtfaiyesi ekipleri, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve fotoğraflar seçti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İtfaiye Merkez Grup Amiri Mustafa Cengiz, Dördüncü Grup Amiri Cihan Alptekin ve Eğitim Şube Müdürü Ahmet Ağar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Cengiz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de Açlık Çeken Binlerce Filistinli, Yardım Dağıtım Merkezine Akın Etti"; Alptekin, Ali Jadallah'ın "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere Yemek Dağıtıldı"; Ağar ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye Havadan İnsani Yardım Malzemeleri indirildi" başlıklı karelerini seçti.

Cengiz, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği"; Alptekin ise Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından"; Ağar da Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karelerini tercih etti.

Cengiz, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi" karesini, Alptekin de Erçin Ertrük'ün "Güneşten Kopan"ı ve Ağar da Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan"ı oyladı.

"Spor" kategorisinde Cengiz, Esra Bilgin'in "Alperen", Alptekin ise Arpad Kurucz'in "Sevgi Koridoru"nu seçerken, Ağar ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" isimleri karesini oy verdi.

Cengiz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Seferinde"; Alptekin Mustafa Kılıç'ın "Sürü"; Ağar ise Şebnem Coşkun'un "Kirli Kanatlar" fotoğraflarını tercih etti.

Üç itfaiyeci "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" adlı karesine oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

