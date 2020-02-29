Denizli kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika
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Denizli kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama

6 saat önce

Kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklamaDENİZLİ'nin Kale ilçesinde, SİT alanı içinde kaçak kazı yaparken jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan muhtar ve bir kamu görevlisinin de bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, SİT alanı içinde kaçak kazı yaparken jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan muhtar ve bir kamu görevlisinin de bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı. Muhtar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale ve Beyağaç ilçelerindeki SİT alanlarında, 5 ayrı yerde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Hilti ve küreklerle kazı yapan zanlıların, buldukları tarihi lahitlere de zarar verdiği de belirlendi. JASAT görevlisinin aralarına sızdığı grup, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi. Hazırlıklarını tamamlayan JASAT dedektifleri, dün şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Kaçak kazıya karışan A.T. (35) ile Rıdvan T. (20), Ahmet T.(24), Hayrullah A., Nurullah A.(50), Hakkı A.(68), Mehmet A. (50) ve kamu görevlisi Ali K.(34) suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Muhtar A.T. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin yakalanmasıyla Kale ve Beyağaç ilçelerinde 5 ayrı kaçak kazı olayı da aydınlatılmış oldu. Şüphelilerin kaçak kazı yaparken yakalanmamak için yüksek noktalara gözcü bıraktıkları öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, içlerine sızan JASAT görevlisinin kendilerini "Jandarma bizi burada yakalamasın" deyince onların da "2 aydır 5 yeri kazdık kimse yakalayamaz bizi. Bizim işimiz sağlam" dedikleri ortaya çıktı.

Denizli kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama

Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:00 Kaynak: DHA
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