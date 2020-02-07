Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli (2) - Son Dakika

Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli (2)

6 saat önce

KAR VE SİS ULAŞIMI DA ETKİLEDİDenizli'de kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli (2), System.String[]

KAR VE SİS ULAŞIMI DA ETKİLEDİ

Denizli'de kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Denizli- Antalya karayolunda kar yağışı ve sis etkili oldu. Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasındaki bölümde, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, yol boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri de oluşabilecek olumsuzluklara karşı bölgede kontrollerini sıklaştırdı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
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