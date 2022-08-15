Denizli'de kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Denizli'de kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

15.08.2022 16:37
Denizli'de kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, beton kanalizasyon borusu içinde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, beton kanalizasyon borusu içinde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede bir yolun altından köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kanalizasyon borusu içine sıkıştığı belirlenen köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri önce yoldaki kaldırım taşlarını söktü.

Daha sonra toprağı kazarak beton boruya ulaşan ekipler delici aletle kırım işlemi yaptı.

İtfaiye eri tarafından çıkarılan köpek, veterinere teslim edildi.

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Yer altından gelen sesler üzerine çalışma başlatan ekiplerin gördükleri manzara yürek burktu Yer altından gelen sesler üzerine çalışma başlatan ekiplerin gördükleri manzara yürek burktu Kuyuya düşen koyun kurtarıldı Kuyuya düşen koyun kurtarıldı
Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de kanalizasyon borusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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