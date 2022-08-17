Caminin kubbesinden uçamayan leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Caminin kubbesinden uçamayan leyleği itfaiye kurtardı

17.08.2022 09:35
Caminin kubbesinden uçamayan leyleği itfaiye kurtardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir caminin kubbesinde ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir caminin kubbesinde ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Acıpayam ilçesine bağlı Karahöyük Avşarı Mahallesi'nde bir caminin kubbesinde bulunan leyleğin uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kubbede mahsur kalan leyleğin kurtarılması için çalışma başlattı.

Leylek doğaya salındı

Ekipler, merdivenle kubbeye ulaşarak mahsur kalan leyleği bulunduğu yerden kurtardı. Ayaklarına ip dolandığı için cami kubbesinde mahsur kaldığı anlaşılan leylek, veteriner tarafından sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan tedavinin ardından leylek ekiplerce doğaya bırakılırken, çevredeki vatandaşlar ise titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtuldu Kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtuldu Tırın arkadan çarptığı traktördeki karpuzlar yola saçıldı Tırın arkadan çarptığı traktördeki karpuzlar yola saçıldı
Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caminin kubbesinden uçamayan leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:54 14 yaşındaki çocuk tartıştığı yengesini pompalıyla öldürüp kaçtı
01:24 Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 09:35:49. #1.13#
SON DAKİKA: Caminin kubbesinden uçamayan leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement