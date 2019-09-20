Son Dakika Haberleri: "Denizli'nin bir huzur adası olmasını sağladık"
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"Denizli'nin bir huzur adası olmasını sağladık"

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli'de iki kez görev yaptığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli'de iki kez görev yaptığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev değişikliğini nöbet değişimi olarak gördüğünü ifade etti.

Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirip en iyi şekilde devretmenin önemli olduğunu vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Devletimiz nasıl ki bizi burada görevlendirmişse zamanı gelince bu nöbet bir başkasına geçecek. Bizim için önemli olan başımız dik, alnımız açık ayrılıyor olmamız, insanlarda iyi intiba bırakmamız. Denizli gerçekten çalışkan, girişimci ve güler yüzlü insanların olduğu bir şehir. Böyle güzel bir yerde görev yapma imkanı bulduğum için Allah'a hamdediyorum. Görev sürem boyunca halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, bürokrasiyle ve siyasetçilerle iyi ilişkiler kurduk. Emniyet teşkilatı ile halkımızı kaynaştırarak Denizli'nin bir huzur adası olmasını sağladık. Bu kentte iki kez görev yaptığım için mutluluk duyuyorum."

Demir, 17-25 Aralık'tan sonra 2014 yılının şubat ayında atandığı Denizli Emniyet Müdürlüğünden 2015'in ocak ayında Konya Emniyet Müdürlüğü'ne, 26 Ekim 2016'da ikinci kez Denizli Emniyet Müdürlüğüne atandığını hatırlatarak, "Konya'da olduğu gibi Denizli'de FETÖ ile mücadelede büyük başarılara imza attık, terör örgütlerine aman vermedik. Kentimizin huzur ve asayişini sağlamada teşkilatımızla birlikte muhteşem işler yaptık." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Denizli, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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