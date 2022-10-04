Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü - Son Dakika
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Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

04.10.2022 17:31

Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti.

Ahmet Yurttaş'ın (65) kullandığı iş makinesi, Işıklı Mahallesi'nde yürütülen dere ıslah çalışması sırasında devrildi. Operatör, iş makinesinin altında kaldı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yurttaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Işıklı Mahallesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü - Son Dakika
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