Denizli'nin Dart Rüzgarı: Şampiyonluk Geldi!

10.02.2026 11:53
Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, Hollanda Açık Dart Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

DENİZLİ'de yetişen milli dart sporcuları Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, Hollanda Açık Dart Turnuvası'nda elde ettikleri derecelerle Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşattı. İki sporcu, çift kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünya Dart Federasyonu (WDF) organizasyonunda düzenlenen Hollanda Açık Dart Turnuvası (Dutch Open Darts 2026), Assen kentinde 5-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. 15 ülkeden toplam 400 sporcunun yarıştığı turnuvada Türkiye'yi temsil eden Denizlili milli dart sporcuları Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, çift kadınlar kategorisinde yarışarak finalde Hollandalı rakiplerini 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Başarılı sporcu Zehra Gemi, turnuvada bireysel genç kızlar kategorisinde de önemli bir derece elde etti. Gemi, bu kategoride ikincilik kazanarak başarısını taçlandırdı. Dart Milli Takımlar Sorumlusu Yusufcan Korucu, elde edilen başarının Türk sporu adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, sporcuların uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Başarıda emeği bulunan başta Milli Takım Antrenörü Murat Dirier olmak üzere federasyon yetkililerine ve katkı sağlayan herkese de teşekkür etti.

Milli sporcular Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz'ün uluslararası arenada hem Türkiye'yi hem de Denizli'yi başarıyla temsil ettiğini söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan da elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: DHA

