Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü

28.09.2022 11:54
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı 64 EB 018 plakalı traktörün arkasına takılı odun yüklü römork, Haytabey Mahallesi yakınlarında devrildi.

Traktörde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Aslı Avşar (31), devrilen römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Römork ve odunların altından çıkarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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