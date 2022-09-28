Denizli'de parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Denizli'de parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk öldü

28.09.2022 13:58
Denizli'de parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aktepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla parkta oynayan Mehmet Akhan, rahatsızlık geçirdi.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akhan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, parktaki çocukların ifadelerine başvurdu. Çocukların, parkta eğlence amacıyla torpil atıldığını, Akhan'ın sesten etkilenerek rahatsızlandığını söyledikleri öğrenildi.

Yapılan ilk değerlendirmede çocuğun kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtilirken, cenaze otopsi işlemi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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