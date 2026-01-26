Denizli OSB'ye Yeni Projeler - Son Dakika
Ekonomi

Denizli OSB'ye Yeni Projeler

26.01.2026 17:30
Dünya Bankası ve Sanayi Bakanlığı, Denizli OSB'deki atıksu arıtma ve GES projelerini ziyaret etti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırılacak, Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında yapımı devam eden 30 bin m/gün kapasiteli "Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi" ile 2400 KWe/ 2622,4 KWp kurulu güce sahip olacak "Arazi GES Projesi" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası yetkililerinin katılımıyla saha ziyareti gerçekleştirildi.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci ve İsmail Aslan ile Bölge Müdürü Ahmet Taş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; Dünya Bankası Çevre Uzmanı Sibel Gülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre Uzmanları Başak Özer ve Simge Ceylan Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Özlem Çan ile Teknik Uzman Gözde Eriş yer aldı.

Ziyaret kapsamında projelerin mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken; çevresel ve sosyal yönetim, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, teknik süreçler ve saha organizasyonu başlıklarını içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

"Yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, ziyaretlerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası yetkililerine teşekkür ederek; "Denizli Organize Sanayi Bölgemize kazandırdığımız yatırımlar, bölgemizin çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve rekabetçi sanayi vizyonunun önemli bir parçasıdır. Günlük 30 bin m/gün kapasiteli Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimiz ile çevresel etkileri en aza indirirken, 2400 KWe/ 2622,4 KWp kurulu güce sahip Arazi GES Projemizle temiz ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Dünya Bankası'nın değerli katkıları ve iş birliği sayesinde projelerimizi uluslararası standartlarda hayata geçiriyoruz. Nazik saha ziyaretleri ve destekleri için tüm yetkililere teşekkür ediyor, Denizli OSB olarak yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dünya Bankası, Ekonomi, Denizli, Enerji, Çevre, OSB

