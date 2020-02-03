Denizli polis memurunun öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli polis memurunun öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

Denizli polis memurunun öldüğü kaza kamerada

6 saat önce

Polis memurunun öldüğü kaza kameradaDENİZLİ'de, motosikletiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpınca ölen polis memuru Ali Aydın'ın geçirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Polis memurunun öldüğü kaza kamerada

DENİZLİ'de, motosikletiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpınca ölen polis memuru Ali Aydın'ın geçirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Ali Aydın (48), kullandığı 20 GP 467 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kınıklı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan Aydın'ın, yıllık izinde olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, Aydın'ın motosikletin kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarpması, çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor. Ali Aydın'ın cenazesi ise bugün öğlende toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.

Denizli polis memurunun öldüğü kaza kamerada

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:27 Kaynak: DHA
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