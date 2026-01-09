Denizli Umre Kafilesi Kutsal Topraklarda - Son Dakika
09.01.2026 13:57
43 kişilik Denizli umre kafilesi, Mekke'de duygusal ziyaretler yaparak ibadetlerini sürdürüyor.

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklara giden 43 kişilik umre kafilesi, Mekke'deki programları çerçevesindeki Cin Mescidi ve Cennetü'l Mualla ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşadı.

Denizli İl Müftülüğü organizasyonunda umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan Denizlili umreciler, kutsal topraklardaki programlarını planlandığı şekilde sürdürüyor. Denizlili umre kafilesi, Mekke'de gerçekleştirilen iç ziyaretlerle manevi atmosferi derinden hissediyor. Toplam 43 kişiden oluşan ve 24 gün boyunca kutsal topraklarda kalacak olan kafile, Zülhuleyfe'den ihrama girerek Mekke'ye geçti. Umreciler, Mekke'deki programları çerçevesindeki Cin Mescidi ve Cennetü'l Mualla ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşadı.

Mekke'deki ziyaret programları hakkında bilgi veren grup rehberi Ramazan Çelik, Denizlili umrecilerin bugüne kadar Zülhuleyfe, Hudeybiye, Tenim ve Arafat umrelerini yerine getirdiğini belirtti. Çelik, ayrıca Hira Nur Dağı, Cin Mescidi ve Cennetü'l Mualla ziyaretlerinin de gerçekleştirildiğini ifade etti. Ziyaretler v yapılan umrelerle ilgili olarak ta Çelik "Denizlili umre grubumuzla birlikte Mekke'deki iç ziyaretlerimizi planlanan şekilde sürdürüyoruz. Hira Nur Dağı ve Cennetü'l Mualla ziyaretlerini gerçekleştirdik. Programımız kapsamında Arafat, Cirane ve Tenim umreleriyle ibadetlerimizi tamamlayacağız. 16 Ocak'ta da kutsal topraklardan Denizli'ye dönüş yapacağız" dedi.

İl Müftülüğü organizasyonuyla sorunsuz bir şekilde ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çelik, "Umrecilerimizin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz. Çok şükür şimdiye kadar hiçbir aksaklık ve sıkıntı yaşamadık. Medine'yi ziyaret ettikten sonra Mekke'ye gelen umrecilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu sayesinde ibadetlerini rahat, huzurlu ve eksiksiz bir şekilde yapmanın sevincini yaşıyor" dedi.

Konaklama imkanlarının da oldukça elverişli olduğunu belirten Çelik, otelin Kabe'ye yakın bir konumda bulunduğunu, servis hizmeti sayesinde umrecilerin günün her saatinde Kabe'ye rahatlıkla gidip gelebildiğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Kültür, Mekke, Yerel, Son Dakika

