Denizlispor, 3 eksikle çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizlispor, 3 eksikle çalıştı - Son Dakika

Denizlispor, 3 eksikle çalıştı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Denizlispor son hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, 3 eksikle çalıştı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Denizlispor son hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Aissati'nin yanı sıra hasta olan Barrow katılmadı.

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan çalışma düz koşu ile başladı. Daha sonra üç grup halinde çalışmalar devam etti. Yaklaşık 1 saat süren antrenman ter idmanı ile sürdürüldü.

Antrenmana Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu, hasta olan Barrow ve İsmail Aissati katılmadı. Mustafa Yumlu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Zakarya Bergdich ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

İlk maçta gülen taraf 2-0'lık skorla bordo-mavililer olmuştu.

(Semih Can Yılmaz - Hüseyin Kaplan - Köksal Kılınç/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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