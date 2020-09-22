Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Denizlispor dar alanda yapılan çift kale maç ile bugünkü çalışmalarını sonlandırdı. - DENİZLİ

Spor Toto Süper Lig, Haluk Ulusoy, Antalyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 20:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

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