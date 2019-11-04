Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Son Dakika Spor Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

7 saat önce

Denizlispor hafta sonu alınan 2-0'lık Sivasspor yenilgisinin ardından bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı, System.String[]

Denizlispor hafta sonu alınan 2-0'lık Sivasspor yenilgisinin ardından bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Eksiksiz yapılan antrenmanda Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışırken, kart cezası biten Sapunaru ve Rodallega takımla çalışmalara katıldı.


Denizlispor, deplasmanda Beşiktaş ile 10 Kasım Pazar günü karşılaşmaya çıkacak. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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