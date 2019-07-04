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Denizlispor'da kamp başlıyor

3 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a gitti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ilk etap kampı için Afyonkarahisar'a gitti.
Sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizli, 17 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Afyon kampında sürdürecek. Ege temsilcisinde yeni transferler Sapunaru, Rodallega ile izinli olan Kehinde çalışmalara daha sonra katılacak. Yeşil-siyahlı ekibin kamp kadrosunda Keremcan Akyüz, Hüseyin Altıntaş, Mehmet Akyüz, Muhammed Himmet Ertürk, Burak Çalık, Asım Aksungur, Burak Altıparmak, Kibong Mbamba, Adam Stachowiak, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Murathan Sütçü, Oğuz Yılmaz, Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Emre Sağlık ve Kadir Kurt yer aldı. Altyapıda çalışmalarını sürdüren Moriba Topka Lamah ile James Michael de Denizlispor'un kamp kadrosuna dahil edildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
Spor
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