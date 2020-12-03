Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, üç grup halinde pas çalışması yaptı.
Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel hazırlıklarla tamamlandı.
Tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek, takımdan ayrı çalıştı.
- Kaynak: AA
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