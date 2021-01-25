Denizlispor, ilk devreyi sıralamanın en altında kapattı - Son Dakika

Denizlispor, ilk devreyi sıralamanın en altında kapattı

25.01.2021 11:41
Denizlispor, ilk devreyi sıralamanın en altında kapattı, System.String[]

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 14 puanla son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, bu kulvarda geride bıraktığı 21 sezonun ilk yarılar itibarıyla en kötü 2. galibiyet ortalamasını elde etti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 14 puanla son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, bu kulvarda geride bıraktığı 21 sezonun ilk yarılar itibarıyla en kötü 2. galibiyet ortalamasını elde etti.

Sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlayan Yukatel Denizlispor, ilk 8 haftanın ardından Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı. Ligde 2 maç Kenan Atik'le yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekip, daha sonra takımı Yalçın Koşukavak'a emanet etti. Ege temsilcisi, Koşukavak yönetiminde ilk 2 maçını kazanmasına rağmen, daha sonra çıktığı 7 maçta 2 puan alabildi.

İlk devreyi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 14 puanda son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, 19 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü. İç sahada 10 maçta sadece 5 puan toplayan Yukatel Denizlispor, deplasmanda ise 10 müsabakada 9 puana ulaştı.

Düşme hattından çıkamadı

Bu sezon geride kalan 21 haftanın 19'unda düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor, 5. haftayı 16. sırada, 14. haftayı ise 17. durumda geçti. Yeşil-siyahlı ekip, 21 haftanın 7'sinde ise ligin son sırasında yer aldı.

Ligde 3 kez kazanarak en az galibiyet alan ekip olan Denizlispor, 12 yenilgiyle de en fazla mağlubiyeti bulunan ekiplerden de biri konumunda. Sadece 3 maçta kalesini gole kapatan yeşil-siyahlı ekip, 8 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Galibiyet oranında en kötü 2. performans

Süper Lig'de ilk olarak 1983- 1984'te mücadele eden Yukatel Denizlispor, 21. kez yer aldığı bu kulvarda galibiyet oranına bakıldığında ilk yarılar itibarıyla en kötü 2. performansını sergiledi.

Yeşil-siyahlı ekibin bu sezonki yüzde 15'lik galibiyet oranı, 2009-2010 sezonunun ilk yarısındaki yüzde 5,9'luk maç kazanma ortalamasının ardından en kötü ikinci performans olarak kayıtlara geçti.

Denizlispor, 18 takımın bulunduğu ve ilk yarılarını 4. sırada tamamladığı 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında yüzde 52,9 galibiyet oranıyla en yüksek maç kazanma ortalamasını yakalamıştı.

Yeşil-siyahlı ekibin ilk yarılara göre Süper Lig'de gösterdiği performans şöyle:

SezonSıra O G B M A Y Puan Galibiyet oranı
1983-198471758420221829,4
1984-1985161733111834917,6
1985-1986131855816191527,8
1986-1987111857618151727,8
1987-1988151965820252331,6
1994-1995131754824271929,4
1995-1996141737717271617,6
1996-19971717321218341117,6
1999-200051776429252741,2
2000-2001121756621282129,4
2001-2002131746730251823,5
2002-200391756619202129,4
2003-200441793531203052,9
2004-200541793523183052,9
2005-20061817341012251317,6
2006-2007141747613151923,5
2007-200871773722212441,2
2008-20091517431022321523,5
2009-201017171412112875,9
2019-2020111764719232235,3
2020-20212120351219381415

Spor Toto Süper Lig, Yalçın Koşukavak, Denizlispor, 1984, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, ilk devreyi sıralamanın en altında kapattı - Son Dakika Spor


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