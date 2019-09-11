Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 15 Eylül Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenmanda takım arkadaşları doğum günü olan kaleci Hüseyin Altıntaş'a sürpriz yaparak pasta kesti.



Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman devam etti. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam saatlerinde yapıldı. Antrenmanda futbolcular hayli neşeli oldukları gözlendi. İdmanda Hüseyin Altıntaş'a ise doğum günü sürprizi yapılırken, yeşil-siyahlı futbolcular Altıntaş için pasta kesti. Hüseyin Aktıştaş'a pastayı ise hocası İldiz yedirdi. Ardından günün anısına tüm kadro hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ