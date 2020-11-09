Denizlispor kötü gidişe çare bulamadı - Son Dakika

Denizlispor kötü gidişe çare bulamadı

09.11.2020 10:31
Denizlispor kötü gidişe çare bulamadı, System.String[]

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a da 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 5 puanla düşme hattında sondan ikinci sıradan kurtulamadı.

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a da 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, 5 puanla düşme hattında sondan ikinci sıradan kurtulamadı. Ligde 7 maçta tek galibiyet alabilen yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bay takım olarak geçtiği hafta sonrası mutlak 3 puan hedefiyle gittiği  Yeni Malatyaspor deplasmanından eli boş döndü. Ev sahibi ekibin ilk yarıda bulduğu gollere yanıt veremeyen Denizlispor dibe demir attı. Ligde yalnız 2 puanla son sıradaki Ankaragücü'nü sollayabilip 20'nci sırada yer alan Denizli, eksi 7'yle en kötü averaja sahip olan takım konumunda.

Geçen sezon 9 yıl sonra döndüğü ligde ecel terleri döküp kümede kalan, bu sezon da henüz ligin başında dipten kurtalamayan yeşil-siyahlıların kötü gidişi taraftarları üzdü. Bu sezon çıktığı 7 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyet alan Denizlispor tek galibiyetini Gençlerbirliği deplasmanında alırken evinde ise henüz 3 puanla tanışamadı. Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, iyi başladıkları karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti. Bireysel hataların cezasını çektiklerini ifade eden Prosinecki, "Pozisyonlara girdik ama atamadık. Futbolcularım çok mücadele verdiler ve istediler. Bu mücadeleden dolayı da futbolcularımı tebrik ediyorum. Futbolda maalesef bazen böyle puan kayıpları oluyor" açıklamasını yaptı.


Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor kötü gidişe çare bulamadı - Son Dakika Spor


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