Son Dakika Haberleri: Denizlispor Yağmur Altında Çalıştı

Denizlispor Yağmur Altında Çalıştı

1 saat önce

Abalı Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı AFJET Afyonspor maçının hazırlıklarını yağmur altında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Denizlispor Yağmur Altında Çalıştı, System.String[]
Abalı Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı AFJET Afyonspor maçının hazırlıklarını yağmur altında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı. Isınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Denizlispor'da eksik ya da sakat futbolcu bulunmazken, takım tam kadro olarak antrenmana katıldı.

AFJET Afyonspor - Abalı Denizlispor mücadelesi 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da Zafer Stadı'nda oynanacak. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

Yücel İldiz, Denizlispor, Spor
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