Denktaş'ın Vefatının 14. Yıldönümü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 14'üncü yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hayatını Kıbrıs davasına vakfeden, inancı ve kararlılığıyla Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine öncülük eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ve hür yaşama kararlılığının en güçlü nişanesi olan KKTC'ye desteğimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla sürecektir."