DEPARK'tan 60 Milyon Dolar İhracat
Ekonomi

DEPARK'tan 60 Milyon Dolar İhracat

22.01.2026 11:17
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı, 160 şirketle sağlıkta 60 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesindeki 160 şirket, AR-GE ve inovasyon çalışmaları sonucunda geliştirdikleri teknolojilerle geçen yıl 60 milyon dolarlık ihracata imza attı.

DEPARK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle 2013 yılında kuruldu. Sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma altyapılarının aynı ortamda çalışmalar yürüttükleri teknopark, aralarında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir ekosistem olarak öne çıkıyor.

Sağlık alanında yeni projelere ve işbirliklerine açık, inovasyon vizyonu üzerine kurulan teknoparkta, 120 AR-GE, 40 kuluçka şirketi olmak üzere toplam 160 şirket yer alıyor.

Şirketler sağlık teknolojileri başta olmak üzere yazılım, oyun, iletişim, mühendislik, mimarlık, elektronik, makina ve teçhizat imalatı, tekstil, enerji, gıda ve tarım gibi birçok sektörde bilimsel çalışmalara imza atıyor. Şirketlerde bugüne kadar 2 binin üzerinde ürünün ticarileşmesi sağlandı.

Bünyesinde 2 bin 200 AR-GE çalışanı bulunan yapıda 220 projenin çalışmaları devam ediyor.

Girişimcilere ihtiyaç duydukları destekler veriliyor

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEPARK'ın Türkiye'nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olduğunu söyledi.

Teknoparklarda daha çok girişimciyi ağırlamak istediklerini belirten Bulut, bu anlamda fikir aşamasından itibaren destek programları yürüttüklerini kaydetti.

Teknoparklarından sağlıkta görüntüleme teknikleri, biyomedikal cihazlar ve gençlerin büyük ilgi gösterdikleri oyun sektöründe önemli ürünler geliştirerek, bunları dünya pazarına sunduklarını dile getiren Bulut, DEPARK'ın uluslararası çapta tanınması için de çalıştıklarını ifade etti.

Bulut, teknoloji geliştirme bölgelerinin şirketlere muafiyetler sunduğunu, bunların yanı sıra DEPARK olarak teknoloji transfer ofisi hizmetleri, girişim ofisi hizmetleri, firma takip ve iş geliştirme hizmetleri olarak 3 alanda değerli hizmetler verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Firmalarımıza bulundukları kümeler, sektörler ve ihtiyaç duydukları noktalarda proje geliştirmeden fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimine, hızlandırma programlarından üniversite-sanayi işbirliklerine kadar çok çeşitli alanlarda hizmet paketleri sunuyoruz. Dolayısıyla bir girişimci DEPARK ekosistemine girdiği andan itibaren ihtiyaç duyduğu hem idari hem finansal hem AR-GE'yle ilişkili, hem ticarileşme hem de uluslararasılaşma anlamındaki ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine özel hazırlanan yol haritasında mekanizmaları işletmeye başlıyoruz."

"Altın çağımızı yaşadığımız bir yıl olarak da adlandırabiliriz"

Bulut, 2025 yılında şirketlerin önemli ihracat geliri elde ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"2013 yılından bu yana teknoparkımız bünyesinde 145 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 2025 yılı bizim için ayrı bir yıl oldu. Altın çağımızı yaşadığımız bir yıl olarak da adlandırabiliriz. Sadece 2025 yılında DEPARK firmaları 60 milyon dolarlık ihracat kapasitesine ulaştı. 2026 yılında bunu 100 milyon dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var. DEPARK yönetici şirketi olarak firmalarımızın bu hedefini destekleyecek şekilde uluslararasılaşma faaliyetlerindeki kapasitemizi arttırıyoruz. Bu kapsamda firmalarımızı çeşitli ticaret heyetleriyle olası büyük pazarlarla buluşmaya, oradaki pazarları onlara tanıtmaya ve gerek Avrupa gerek Uzak Doğu gerek Afrika bölgesindeki pazarlarda onlara hizmetler sunmaya devam ediyor olacağız."

Bu yıl yurt dışında 3 ofis açmak istediklerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde bir girişim ofisi açacaklarını belirten Bulut, bu sayede daha çok girişimciye ulaşarak ortak proje yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

