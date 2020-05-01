Depo yangınında gyrokopter kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir depoda çıkan yangında iki kişilik açık kokpiti olan hava aracı "gyrokopter"lerden 1 tamamen yandı 2'si zarar gördü.

Korucuk Mahallesi'nde Pamukkale yolunda faaliyet gösteren havacılık şirketin gyrokopterlerinin bulunduğu deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Yangında depoda bulunan gyrokopterten birisi tamamen kullanılamaz hale geldi, 2'si kısmen zarar gördü.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

İşyeri sahibi Hüseyin Ümit Ercan ise yetkililerden yangın ile ilgili bilgi aldı.