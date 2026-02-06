Deprem Acısı: Aileyi Kaybeden Baba Her Gün Mezarı Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Deprem Acısı: Aileyi Kaybeden Baba Her Gün Mezarı Ziyaret Ediyor

06.02.2026 13:52
Gaziantep'te depremde oğlunu, gelinini ve torunlarını kaybeden Memiş İçelli, her gün mezar ziyareti yapıyor.

GAZİANTEP'te 6 Şubat depremlerinde oğlu, hamile gelini ve 2 torununu kaybeden Memiş İçelli (60), "Dün gece de sabaha kadar uyumadık. Sabah erken saatte oğlumun evine geldim. Oğlumun ailesiyle mezarları yan yana, burası bizim evimiz gibi oldu. Her gün namazı burada kılıyorum namazın ardından oğlumun evini, yani mezarını ziyarete gelip gidiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı yerlerden olan Nurdağı ilçesinde 6 katlı binanın enkazı altında kalan aileden Tuncay İçelli hastanede, eşi Hilal ve çocukları Emine Ayşegül ve Memiş Aras ise enkaz altında hayatını kaybetti. 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mezarlığa giden Memiş İçelli, mezar başında gözyaşı döktü.

'6 KATLI BİNANIN ENKAZI ALTINDA KALDILAR'

Yaşadıkları acının halen ilk günkü kadar acı olduğunu söyleyen İçelli, "Her gün oğlumun mezarı başındayım. Namazımı da burada camide kılıp hemen oğlumun mezarına yani oğlumun evine geliyorum. Ziyaret edip evime öyle dönüyorum. Büyük oğlum ve ailesini kaybettik depremde. Oğlum, eşi ve bir erkek bir kız torunum vardı. Hepsi de 6 katlı bir binanın altında kaldı. Oğlumu sabah 9 gibi bulduk, ikindi 4 gibi çıkardık. Gelinim ve torunlarım zaten enkaz altında hayatlarını kaybetmişti. Oğlumu kurtardık hastaneye kaldırdık. Bir hafta yaşadı. Benim bir şeyim yok baba diyordu. Ciğerleri toz dolmuş. Bir hafta sonra oğlumu da kaybettim. Gelinim ve torunlarım enkaz altında hayatlarını kaybetmişlerdi onları 2 gün sonra çıkartabildik enkaz altından" diye konuştu.

'ONLARIN MEZARI EVİMİZ OLDU'

İçelli, gelininin 3'üncü çocuğuna hamile olduğunu ve doğuma 10 gün kaldığını söyledi. Hastaneden doğum için yer ayırtıp bebeğin ismini de koyduklarını belirten İçelli, "5 kişilik bir aile olacaktı benim oğlum. 2 torunum vardı. Gelinim 3'üncü çocuğuna hamileydi. Torunumun doğmasına 10 gün kalmıştı. Hastaneden yer bile ayırtmıştık. Doğuma gidecekti. Gidemedi. Doğacak torunumun ismini de koymuştuk. Yusuf Şahin olacaktı. Oğlum Hz. Yusuf'un ismini koyacağım baba demişti" diye konuştu.Acılarının hala taze olduğunu ifade eden Memiş İçelli, "Acımız halen taze. Nasıl ki 6 Şubat günü o tarifsiz acıyı yaşadıksa aynı acıyı şu gün de yaşıyoruz. O anda ateş düştüğü yeri yakıyor. Deprem gecesi benim evim yıkılmadı. Hemen oğlumu aradım cevap veren olmayınca koşa koşa gittik ki bina yerle bir. Bağırdık çağırdık çare yok. Sabah 9'da bir ses geldi. Tırnaklarımızla kazıya kazıya oğlumu çıkardık. Dün gece de sabaha kadar uyumadık. Sabah erken saatte oğlumun evine geldim. Oğlumun ailesiyle mezarları yan yana burası bizim evimiz gibi oldu. Her gün namazı burada kılıyorum, namazın ardından oğlumun evini, yani mezarını ziyaret gelip gidiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

