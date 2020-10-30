Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir'e yardım - Son Dakika

Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir'e yardım
30.10.2020 19:53
Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir'e yardım 24 Ocak da 6.8'lik depremle sarsılan ve yaraları sarılmaya devam eden Elazığ'dan depremin vurduğu İzmir'e 1 tır yardım gönderildi.
Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir'e yardım
ELAZIĞ - 24 Ocak da 6.8'lik depremle sarsılan ve yaraları sarılmaya devam eden Elazığ'dan depremin vurduğu İzmir'e 1 tır yardım gönderildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti ve 20 binden fazla konut ağır hasar gördü. Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Elazığ, 6.6 büyüklüğünde deprem ile aynı kaderi yaşayan İzmir'i yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatlarıyla Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısında hazırlıklar yapıldı. Ekipler hummalı bir çalışma yürüterek yorgan, battaniye, çocuk bezi, kıyafet, gıda kolileri, maske ve dezenfektanları tıra yükledi. 1 tır dolusu yardım deprem bölgesi İzmir'e doğru yola çıktı.
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