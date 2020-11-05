Deprem esnasında telefonla konuşan şahıs o anları böyle anlattı: "Arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Sallanıyoruz dedim. "Abi sallanmak güzel olur"...

Deprem esnasında telefonla konuşan şahıs o anları böyle anlattı: "Arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Sallanıyoruz dedim. "Abi sallanmak güzel olur" dedi" -"Bittikten sonra çalışmaya devam ettim"

Deprem esnasında telefonla konuşan şahıs o anları böyle anlattı: "Arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Sallanıyoruz dedim. "Abi sallanmak güzel olur" dedi" -"Bittikten sonra çalışmaya devam ettim"

Deprem, Genel, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Genel › Deprem esnasında telefonla konuşan şahıs o anları böyle anlattı: 'Arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Sallanıyoruz dedim. 'Abi sallanmak güzel olur'... - Son Dakika

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