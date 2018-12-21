Son Dakika Haberleri: Deprem Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Deprem Güvenlik Kameralarına Yansıdı

5 saat önce

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem (6)'DEPREM OLUYOR'Bu sabah Yalova'da meydana gelen ve merkez üssü Çınarcık İlçesi olarak açıklanan 4.5 büyüklüğündeki deprem Çınarcık'taki bir işletmenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Deprem Güvenlik Kameralarına Yansıdı, System.String[]
Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem (6)

'DEPREM OLUYOR'

Bu sabah Yalova'da meydana gelen ve merkez üssü Çınarcık İlçesi olarak açıklanan 4.5 büyüklüğündeki deprem Çınarcık'taki bir işletmenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bu sırada müşterileriyle ilgilenen işletme sahibi Turan Şahin, deprem anında müşterilerine 'deprem oluyor' diyerek dışarıya kaçtı. 1999 Marmara Depremi'ni yaşadıklarını ve bu nedenle de depremden korktuklarını söyleyen Şahin, "Depremi şiddetli olarak hissettik. Bursa yönünden gürültü ile geldi. Raflarımız da oynadı o esnada. Bu yüzden büyük bir panikle 'deprem oluyor' diyerek dışarıya kaçtım. Bir anda kendimizi dışarıya attık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

Çınarcık, Sabah, Yalova, Güncel
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