Deprem Güvenlik Kameralarına Yansıdı
5 saat önce
Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem (6)'DEPREM OLUYOR'Bu sabah Yalova'da meydana gelen ve merkez üssü Çınarcık İlçesi olarak açıklanan 4.5 büyüklüğündeki deprem Çınarcık'taki bir işletmenin güvenlik kameralarına da yansıdı.
Yalova
'da 4.5 büyüklüğünde deprem (6)
'DEPREM OLUYOR'
Bu sabah Yalova'da meydana gelen ve merkez üssü Çınarcık
İlçesi olarak açıklanan 4.5 büyüklüğündeki deprem Çınarcık'taki bir işletmenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bu sırada müşterileriyle ilgilenen işletme sahibi Turan Şahin
, deprem anında müşterilerine 'deprem oluyor' diyerek dışarıya kaçtı. 1999 Marmara
Depremi'ni yaşadıklarını ve bu nedenle de depremden korktuklarını söyleyen Şahin, "Depremi şiddetli olarak hissettik. Bursa
yönünden gürültü ile geldi. Raflarımız da oynadı o esnada. Bu yüzden büyük bir panikle 'deprem oluyor' diyerek dışarıya kaçtım. Bir anda kendimizi dışarıya attık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:31 Kaynak: DHA
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