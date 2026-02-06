Deprem İçin Özel Eğitim: Fokus - Son Dakika
Deprem İçin Özel Eğitim: Fokus

Deprem İçin Özel Eğitim: Fokus
06.02.2026 11:53
JAKEM'de Fokus isimli köpek, deprem sonrası arama kurtarma için özel eğitim alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda, afet ve deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında görev alacak köpeklerin eğitimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda JAKEM'de eğitilen Fokus isimli Weimaraner ırkı köpek, özellikle deprem sonrası enkaz altında canlı arama ve kurtarma görevleri için özel olarak hazırlanıyor.

Nevşehir'de bulunan JAKEM Komutanlığında alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen eğitimlerde Fokus isimli köpek, deprem senaryolarına uygun olarak oluşturulan enkaz alanlarında eğitiliyor. Beton bloklar, dar geçitler, metal yığınları ve zorlu zeminlerden oluşan parkurlarda yapılan eğitimlerle Fokus'un hem fiziksel dayanıklılığı hem de hassas burun kullanımı en üst seviyeye çıkarılıyor.

Eğitimlerde, enkaz altında mahsur kalan canlıların kokusunu en kısa sürede ayırt edebilmesi hedeflenen Fokus, farklı derinliklerde ve değişken hava şartlarında gerçekleştirilen tatbikatlarla gerçeğe en yakın şartlarda görev yapmaya alıştırılıyor. Sessizlik, gürültü, duman ve karmaşık çevresel etkenlerin yanı sıra soğuk ve sıcak havalarda da doğru tepki verme yeteneği kazandırılan Fokus, deprem sonrası zamanla yarışılan operasyonlarda kritik rol üstlenmeye hazırlanıyor.

JAKEM Komutanlığı'nda yürütülen eğitim sürecinde, köpek ile eğiticisi arasındaki uyum ve güven ilişkisine de büyük önem veriliyor. Uzun soluklu ve disiplinli bir çalışmayla Fokus'un, eğiticisinin komutlarına hızlı ve doğru şekilde tepki vermesi sağlanırken, enkaz alanlarında bağımsız karar verebilme yeteneği de geliştiriliyor. Bu sayede Fokus'un, afet bölgelerinde arama kurtarma ekiplerine en kısa sürede yön göstererek canlılara ulaşılması amaçlanıyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Fokus'un, ilerleyen süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek depremler ve doğal afetlerde aktif olarak görev alması planlanıyor.

JAKEM Komutanlığı'nda sürdürülen bu eğitimler, deprem sonrası enkaz altında kalan her bir can için zamanla yarışan arama kurtarma çalışmalarında, görev köpeklerinin ne denli kritik bir rol üstlendiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Güvenlik, Deprem, Yerel, Son Dakika

11:39
