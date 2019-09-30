Son Dakika Haberleri: Deprem mağduru öğrencilere vakıf okullarından davet
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Deprem mağduru öğrencilere vakıf okullarından davet

1 saat önce

İstanbul'da depremde hasar gören 46 okulun valilik kararı ile inceleme için kapatılmasının adından, Enver Yücel'den 'Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın, o okulların öğrencilerini bize yollayın' çağrısı geldi.

Deprem mağduru öğrencilere vakıf okullarından davet, System.String[]

İstanbul'da depremde hasar gören 46 okulun valilik kararı ile inceleme için kapatılmasının adından, Enver Yücel'den 'Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın, o okulların öğrencilerini bize yollayın' çağrısı geldi.


Deprem nedeniyle megakent İstanbul'da, bugün yaklaşık 50 bin öğrenci okula gidemedi. İstanbul depremi sırasında New York'da Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında bir konuşma yapan ve dünyada global eğitime katkıları nedeniyle ödüllü ilk Türk olan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, mağdur öğrencilere ve velilerine bir çağrı yaptı. Depremden dolayı bugün kapalı olan ve son durumları hakkında Valiliğin gün içinde karar vereceği İstanbul'daki 46 okulun öğrencilerine kolejlerin kapısı koşulsuz şartsız açıldı.


Yücel: "Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın"


Sosyal medya hesabından gece yarısı bir paylaşım yapan Başkan Yücel, tüm kolejlerin okulları deprem hasarlı olan öğrencileri eğitimde geri kalmaması için misafir öğrenci statüsünde hiçbir ücret talep olmaksızın acilen eğitime almasını istedi.


Çağrı özel okullardan da kabul gördü


Öğrencilerin derslerden bir saat bile geri kalmaması adına Başkan Yücel'in yaptığı çağrıya özel okul sahiplerine de aynı duyarlılıkla hızla pozitif destek verdi. Veliler şimdi kapısını çalıp misafir öğrenci olarak çocuklarının sınıfına uygun derslikte ders görmesi için talepte bulunabilecekler. - İSTANBUL

Enver Yücel, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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