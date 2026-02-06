Deprem şehitleri 6 Şubat\'ın 3\'üncü yılında kabirleri başında anıldı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, felaketin 3'üncü yılında Kilis'te kabirleri başında dualarla anıldı.

11 ilde büyük yıkıma neden olan ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, binlercesi de yaralanmıştı. Felaketin 3'üncü yıl dönümünde Kilis Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma programına katılan deprem şehitlerinin yakınları da kabirler başında dua ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, mezarlıkta depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın yanı sıra vali yardımcıları, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS