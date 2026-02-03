Deprem şehitlerinin fotoğrafları 3 yıldır çay ocağının duvarında asılı - Son Dakika
Yerel

Deprem şehitlerinin fotoğrafları 3 yıldır çay ocağının duvarında asılı

03.02.2026 10:27
Adıyaman'da deprem şehitlerinin fotoğrafları 3 yıldır bir çay ocağının duvarında asılı duruyor.

Adıyaman'da deprem şehitlerinin fotoğrafları 3 yıldır bir çay ocağının duvarında asılı duruyor. Yaklaşık 400 adet fotoğrafın yer aldığı işletmeye gelen müşteriler duygulanıyor, duvarda asılı olan onlarca fotoğraf ise adeta duvar albümünü andırıyor.

Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde çay ocağı işleten Mustafa Sapdüzen, depremde ikiz kardeşi Ayhan Sapdüzen ve yakınlarını kaybetti. Mustafa Sapdüzen, İkizler Çay Ocağı'nın duvarına kardeşinin ve yakınlarının fotoğraflarını astı. Çay ocağına gelen müşteriler de kendi yakınlarının fotoğraflarını getirerek duvara astı. Depremden sonra her geçen gün fotoğraf sayısı arttı. İşletmenin tüm duvarları, depremde şehit olan vatandaşların fotoğraflarıyla kaplandı. Yaklaşık 400 adet fotoğrafın yer aldığı işletmeye gelen müşteriler duygulanıyor, duvarda asılı olan onlarca fotoğraf ise adeta duvar albümünü andırıyor.

İşletme sahibi Mustafa Sapdüzen, "6 Şubat demek; hüzün, hasret, özlem ve ayrılık demek. Fotoğraf albümümüz, canımın bir parçası, ikiz kardeşimi, eşini ve yeğenlerimi depremde kaybettim. Onun fotoğrafını dükkana astım. Dükkanı açtığım üçüncü günde, giden gelen olmayınca en azından bir çayımı kardeşimle içiyormuş gibi hissetmek istedim. O duyguyla fotoğrafını astım. Mahallemizde ciğerci Muzaffer usta, çiğ köfteci Veysel ve vefat eden diğer esnaf dostlarımız vardı. Dükkanı görüp hayırlı olsuna gelenler oldu. Malum, aynı hayatı, aynı acıyı, aynı hissi ve aynı duyguları paylaştığımız için, aynı hatıraları yaşadığımız için onlar da fotoğraf asma talebinde bulundular. Ben de dedim ki, kardeşime burada yer varsa, dostlarıma da memnuniyetle yerim var. Bugün bir fotoğraf daha geldi. Toplamda 400 fotoğraftan oluşan bir albümümüz var. Ben sabah saat 05.30-06.00 gibi dükkanı açıyorum. İlk başta vefat eden canlarımıza selam vererek içeri giriyorum. Aklıma geldikçe, semaveri açarken Fatihalarımı okuyorum, duamı ediyorum. Ondan sonra benim günüm bu şekilde başlıyor. Aileler buraya geliyor, hatıralarını paylaşıyorlar. Hislerini ve duygularını dile getiriyorlar" dedi.

Müşteriler ise "İlk girdiğimizde biz de şaşırdık. Sonradan hoşumuza gitti. Depremde vefat eden kardeşlerimizi, dostlarımızı burada gördük. Bu dışarıdan gelen herkesin dikkatini çekti. İlk geldiğimizde fotoğraflar bu kadar çok değildi. Daha sonra çoğaldı. Millet ilgi duydukça çoğalmaya başladı. 6 Şubat hepimiz için zor bir zamandı. Duygulanıyoruz, her geldiğimizde insan baktıkça o günü hatırlıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

