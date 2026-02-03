Deprem Sonrası Sanatla Yeniden Doğuş - Son Dakika
Deprem Sonrası Sanatla Yeniden Doğuş

03.02.2026 11:27
Ayşegül Nacar, Kahramanmaraş depreminin ardından Düzce'de sanata yönelerek yeni bir hayat kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Düzce'ye akrabalarının yanına yerleşen 2 çocuk annesi Ayşegül Nacar, memleketini geride bırakarak kurduğu yeni hayatında yıllardır bastırdığı resim sevgisini tuvalle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nacar, 17 yaşındaki kızı ve 12 yaşındaki oğluyla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlere memleketi Kahramanmaraş'ta 12 Eylül bölgesinde yaşadığı 13 katlı apartmanın 6. katında yakalandı. Afette onlarca akrabasını kaybeden Nacar, kısa bir süre sonra çocuklarının eğitimi için akrabalarının bulunduğu Düzce'ye taşındı.

Burada ailesinin geçimini sağlamak için günübirlik işlerde çalışmaya başlayan Nacar, aynı zamanda hobi olarak kara kalem, kuru kalem, sulu ve yağlı boya resimler yaptı.

Çalışmaları yakın çevresi, çalışma arkadaşları ve sosyal medyadan beğeni alınca evinde kurduğu atölyede siparişler üzerine eserler üretmeye başlayan Nacar, altına imza attığı çok sayıda eseri özel ve kamusal alanlarda sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor.

"Herkes uzaklaşmaya çalışıyordu, kıyamet günü gibiydi"

İki çocuk annesi 39 yaşındaki Nacar, AA muhabirine, depremin ardından Düzce'ye geçici olarak geldiklerini fakat kendilerine burada bir hayat kurduklarını anlattı.

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen o gün yaşanan felaketin asla unutulmadığına değinen Nacar, "O gün çocuklarımla evdeydik. Uyandığımda herkes gibi ben de ne olduğunu anlamadım. Ayakta duramıyordum, evlatlarıma ulaşmaya çalışıyordum. Onlar da deprem olduğunu fark edip yere kapanmışlardı. Çocuklar bu konuda bilinçliydi. Dakikalar geçti, bitmedi, sürekli sallanıyorduk. Biz de birbirimize sarıldık, depremin bitmesini bekledik." diye konuştu.

Nacar, sallantının bitmesinin ardından yaşadıkları 13 katlı apartmanının 6. katından güçlük indiklerini dile getirerek, depremin büyüklüğünü dışarıya çıktıktan sonra çok daha iyi anladıklarını ifade etti.

Dışarıya çıktıklarında herkesin canhıraş şekilde kaçıştığını, araçlarına binmeye çalıştığını aktaran Nacar, şöyle devam etti:

"Herkes uzaklaşmaya çalışıyordu, kıyamet günü gibiydi. Çok karanlık, karlı ve aşırı soğuk bir hava vardı. Herkes kaçıyordu. Biz 13 katlı binanın 6. katındaydık, binamız orta hasar almıştı ama şükür o koca bina bizi depremden sağ çıkardı. Fakat 3-4 katlı binaların yıkıldığını gördük. Sağlam binalar değillerdi. Temelleri sağlam değildi. Tabii ki onlar yıkıldı. İnsanların hayatı bu binaları yapanlara bağlı."

"Sanata tutunup, sanata bağlandım"

Sanata olan ilgisini yıllardır bastırdığı için ön plana çıkaramadığını dile getiren Nacar, depremden sonra geldiği Düzce'de kendine yeni bir hayat kurduğunu, yeni uğraşlar edindiğini söyledi.

Nacar, çalışma hayatının yanı sıra kendine dair de çabaladığını anlatarak, "Bu sırada resme olan sevgim, aşkım gün yüzüne çıktı. 'Ayşegül, artık bir kenara atma, başla artık.' diyerek kendimi motive ettim. Eğitim almadım. Ben resim yaptıkça ilgi arttı. Sergi açtım, ünlülere resimler yaptım. Çok severek çalışıyorum. Şu an beni hayatta tutan, ayakta tutan en büyük gayem. Bu yolda ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Memleketindeki yakınlarının resme olan ilgisini görünce çok şaşırdığına işaret eden Nacar, "Buraya geldikten sonra ilgim arttı. Memlekette kalan akrabalarım görünce, duyunca çok şaşırıyor. Sosyal medyadan görüp destek oluyorlar. Çok mutluyum. Sanata tutunup, sanata bağlandım. Kendimi bu şekilde mutlu hissediyorum. Çalışmalarımı sergide veya kamusal alanda da sergilemek, sanatımı öne çıkarmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kültür, Deprem, Güncel, Doğuş, Düzce, Yaşam, Sanat, Son Dakika

