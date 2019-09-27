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Deprem Yalovalıları sokağa döktü

18 dakika önce

Deprem Yalovalıları sokağa döktü Vatandaşlar panik yaşadıYALOVA - Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalova'da da hissedildi.

Deprem Yalovalıları sokağa döktü

Vatandaşlar panik yaşadı

YALOVA - Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalova'da da hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülerek bir süre ev ve işyerlerine giremedi.

Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalovalıların panik yaşamasına sebep oldu. Yalova'da da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında sokağa dökülen vatandaşlar uzun süre kendilerine gelemedi. Telefonlara sarılan vatandaşlar şebekelerin çökmesi yüzünden yakınlarına ulaşamadı.

Edinilen ilk bilgilere göre Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı yerlerden korkan kimi vatandaşların baygınlık geçirdiği öğrenilirken, vatandaşlar uzun süre ev ve dükkanlarına girmedi.

Deprem Yalovalıları sokağa döktü

İstanbul, Silivri, Yalova, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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