Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti

13.05.2022 12:11
Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı B Blok'a ilişkin açılan, 2'si tutuklu, biri firari 4 sanığın yargılandığı davada savcı, yeni mütalaa için süre istedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı B Blok'a ilişkin açılan, 2'si tutuklu, biri firari 4 sanığın yargılandığı davada savcı, yeni mütalaa için süre istedi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi M.S.B. ile yapı müteahhidi Ç.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkemeye yeni atanan savcı, dosyayı incelemek ve yeni mütalaa hazırlamak için süre talep etti. Savcı ayrıca tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını da istedi.

Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Ç.D, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

19 aydır tutuklu olduğunu kaydeden Ç.D, "Raporlarım var. Kalpten ameliyat oldum. Dizlerim ağrıyor ayakta duramıyorum. Ev hapsine de razıyım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık M.S.B. de suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif ve depremde yaşamını yitiren Umut'un annesi müşteki Seher Perinçek, mahkemeye yazılı ve sözlü beyanda bulunmak istediğini söyledi.

Hazırladığı metni okuyan Perinçek, "Her 2-3 yılda bir yüksek can kaybı yaşanan depremler oluyor. Başka Eliflerin 'Umut' olmamasını istiyorum. Hangi karar Umut'u geri getirebilir. İstanbul'da da deprem olursa oraya da yetişemeyeceğiz. Sanıkların olası kastla adam öldürmeden en yüksek seviyede ceza almasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukların devamına karar verip duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

Olay

İzmir'deki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı B Blok'un tamamen yıkılması sonucu 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet savcısı 28 Mart'taki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, firari sanık B.I'nın dosyasının ayrılmasını, M.S.B. ve Ç.D'nin "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan ayrı ayrı 15 kez cezalandırılmasını, G.U'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.

Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti
Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti
Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti

YORUMLAR
500
Göztepe'de Mehmet Sepil sessizliğini bozdu Göztepe'de Mehmet Sepil sessizliğini bozdu Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı Son dakika haber | Doğanlar Apartmanı davasında savcı değişti, karar çıkmadı

Savcı, İzmir, Umut, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement