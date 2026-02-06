Depremde Hayatını Kaybeden Uçar Ailesi Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Hayatını Kaybeden Uçar Ailesi Anıldı

Depremde Hayatını Kaybeden Uçar Ailesi Anıldı
06.02.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'daki depremlerde yaşamını yitiren Uçar ailesi, 3. yıl dönümünde anıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis memuru Muhammet Uçar (43) ve eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar (40) ile çocukları Tuna (6), Göksu (3) ve ikizi Cansu Uçar, depremin 3'üncü yıl dönümünde Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki mezarları başında anıldı.

İmamoğlu Asri Mezarlık'taki törene İmamoğlu Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkanı Kasım Karaköse, polis memurunun annesi Nazmiye Uçar, ilçe protokolü ve yakınları katıldı. Kaymakam Şahin ile Belediye Başkanı Karaköse, Muhammet Uçar, eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar ile çocukları Tuna, Göksu ve ikizi Cansu Uçar'ın mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Uçar ailesi ile tüm depremde hayatını kaybedenlere dualar edildi. Aynı acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirten Kaymakam Şahin daha sonra depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Hayatını Kaybeden Uçar Ailesi Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:47
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:41:42. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Hayatını Kaybeden Uçar Ailesi Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.