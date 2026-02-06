Depremde Hayatını Kaybeden Uçar Ailesi Anıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis memuru Muhammet Uçar (43) ve eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar (40) ile çocukları Tuna (6), Göksu (3) ve ikizi Cansu Uçar, depremin 3'üncü yıl dönümünde Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki mezarları başında anıldı.

İmamoğlu Asri Mezarlık'taki törene İmamoğlu Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkanı Kasım Karaköse, polis memurunun annesi Nazmiye Uçar, ilçe protokolü ve yakınları katıldı. Kaymakam Şahin ile Belediye Başkanı Karaköse, Muhammet Uçar, eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar ile çocukları Tuna, Göksu ve ikizi Cansu Uçar'ın mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Uçar ailesi ile tüm depremde hayatını kaybedenlere dualar edildi. Aynı acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirten Kaymakam Şahin daha sonra depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.