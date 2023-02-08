Depremde yaşanan yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Öncesini ve sonrasını paylaştılar - Son Dakika
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Depremde yaşanan yıkım uydu görüntülerine yansıdı! Öncesini ve sonrasını paylaştılar

08.02.2023 09:48

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremler 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, yaşanan hasar uydu görüntülerine de yansıdı. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar'ın paylaştığı fotoğraflar, depremin yarattığı hasarı gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bilanço her geçen dakika daha da artıyor.

EKİPLER SEFERBER OLMUŞ DURUMDA

Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye yardım ekibi gönderilirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olmuş durumda.

ABD'Lİ ŞİRKET UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, Türkiye'de yıkıma neden olan iki deprem sonrasındaki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde yaşanan yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞACAKLAR

Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.

Nurdağı ve Islahiye'nindepremden önceki ve sonraki hali şöyle:

Öncesini ve sonrasını paylaştılar! Depremde yaşanan tahribat uydu görüntülerine yansıdı
Nurdağı 6 Eylül 2022
Öncesini ve sonrasını paylaştılar! Depremde yaşanan tahribat uydu görüntülerine yansıdı
Nurdağı 7 Şubat 2023
Öncesini ve sonrasını paylaştılar! Depremde yaşanan tahribat uydu görüntülerine yansıdı
Nurdağı 6 Eylül 2019
Öncesini ve sonrasını paylaştılar! Depremde yaşanan tahribat uydu görüntülerine yansıdı
Nurdağı 7 Şubat 2023
Öncesini ve sonrasını paylaştılar! Depremde yaşanan tahribat uydu görüntülerine yansıdı
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Öncesini ve sonrasını paylaştılar! Depremde yaşanan tahribat uydu görüntülerine yansıdı
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Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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