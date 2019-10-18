Son Dakika Haberleri: Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi
Son Dakika Genel Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi

Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi

1 saat önce

Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi TEKİRDAĞ - Depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Silivri'nin komşu ilçelerinden Çorlu'da bir okul için daha depremde zarar gördüğü için boşaltılması kararı alındı.

Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi


TEKİRDAĞ - Depremi yoğun olarak hisseden ilçelerden biri olan Silivri'nin komşu ilçelerinden Çorlu'da bir okul için daha depremde zarar gördüğü için boşaltılması kararı alındı. Daha önce 3 bloklu Çorlu Ortaokulunun bir bloğunun deprem nedeniyle tahliye edildiği Çorlu'da 1 Kasım İlkokulunun da deprem nedeniyle boşaltılmasına karar verildi.

Öğrencilerin başka bir okula gönderilecek olmasına veliler tepki gösterdi. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile görüşen veliler, öğrencilerin Melahat Kozar İlkokuluna yönlendirilmesi teklifini kabul etmedi. Veliler, okula yakın mesafede bulunan Ticaret Meslek Lisesi binasının öğrencilerine tahsis edilmesini istedi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da deprem dolayısıyla okulun tahliye edilmesi gerektiği yazısının bugün kendilerine ulaştığını öğleden sonrası için okulu tatil ettiklerini ve Pazartesi gününe yeni bir binada eğitim - öğretime devam etmek için planlama yapılmak üzere velilerle görüştüğünü söyledi.

Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi

Silivri, Çorlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi
Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti; 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı Oyuncu Esra Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açıldığı pozla takipçilerini çileden çıkardı Yediği baklavanın parasını vermemek için saçını koparıp tatlının içine koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:15:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depremde zarar gören okulun tahliye edilmesine karar verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]