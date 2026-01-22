Depremden Sonra Yapay Zeka ile Bitki Asistanı - Son Dakika
Depremden Sonra Yapay Zeka ile Bitki Asistanı

22.01.2026 11:16
Furkan Dikmen, depremin ardından yapay zeka destekli bitki bakım uygulaması geliştirdi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan evlerinden sağ kurtulan üniversite öğrencisi Furkan Buğra Dikmen, bitki türü tanımlaması, hastalık teşhisi ve tedavi yöntemlerini belirleyen yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Dikmen (21), Antakya Cebrail Mahallesi'ndeki evleri 6 Şubat depremlerinde yıkılınca ailesiyle Defne Çökek Mahallesi'nde bahçeli bir eve yerleşti.

Burada bahçe işleriyle yakından ilgilenen Dikmen, daha iyi bitki yetiştirebilmek için proje geliştirmeye karar verdi.

Bunun üzerine TÜBİTAK'a başvuran Dikmen'in proje fikri, "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklemeye uygun bulundu.

Dikmen, aldığı destekle içeriğinde bitki yetiştirme rehberinin de yer aldığı yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirdi.

Android uygulama mağazasında "Synloria Bitki Bakım Asistanı" olarak hizmete sunulan uygulamayla kullanıcılar, içeriğindeki bitki yetiştirme rehberinin yanı sıra fotoğraflarını yükledikleri bitkileri tanıma, hastalıkların teşhisi ve bunların tedavi yöntemlerine erişme imkanı buluyor.

"Sadece bitkinizin fotoğrafını çekmeniz yeterli"

Furkan Buğra Dikmen, AA muhabirine, bitkilere her zaman meraklı ve ilgili olduğunu söyledi.

Bitkilerle ilgilenme hobisini okuduğu bölümle birleştirmek istediğini ve böyle bir uygulamayı hayata geçirdiğini anlatan Dikmen, "Deprem sonrası binamız yıkıldığından dolayı bahçeli bir eve taşındık. Bu sayede daha çok bahçe işleriyle, bitkilerle ilgili olmaya başladım ve bu sayede uygulamayı geliştirdim." diye konuştu.

Dikmen, projesini TÜBİTAK'tan aldığı destekle danışman hocasıyla ilerlettiğini anlattı.

Uygulamada yer alan yapay zeka tabanlı analiz sistemi sayesinde fotoğrafı çekilen bitkiye ilişkin bilgilere kolayca ulaşılabildiğini vurgulayan Dikmen, kullanıcıların bu sayede bitkinin bakımından hastalık tespiti ve tedavisine kadar birçok konuda bilgi edinebildiğini ifade etti.

Yaklaşık 8-10 aylık geliştirme sürecinin ardından mobil uygulamanın bir haftadır yayında olduğunu aktaran Dikmen, şunları kaydetti:

"Bitkiyle teknolojiyi birleştiren bir mobil uygulama ortaya çıkardım. Yapay zeka destekli bitki bakım asistanı diyebiliriz. Bitkinin hastalığını, tedavi yöntemini, tür tespitini anlatırken bitkinin ihtiyacına göre sulama mekanizmasına da sahip. Yapay zeka sayesinde fotoğrafla bitki analizi, tür tespiti, hastalıkların tedavi yöntemlerini belirleyebiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra sadece bitkinizin fotoğrafını çekmeniz yeterli, gerisini uygulamamız analiz ediyor."

Kaynak: AA

