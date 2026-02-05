Depreme Hazırlık İçin Risk Planları Önemli - Son Dakika
Depreme Hazırlık İçin Risk Planları Önemli

Depreme Hazırlık İçin Risk Planları Önemli
05.02.2026 17:23
Sadullah Kısacık, depremlere yönelik hazırlıkların yetersiz olduğunu ve ders alınmadığını vurguladı.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, "Depremlere ve afetlere hazırlığı risk planları belirler. Omurga risk planıdır." dedi.

Kısacık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılına ilişkin TBMM Genel Kurulunda yapılan özel görüşmedeki konuşmasında, depremlerden ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

İktidarın, Kahramanmaraş merkezli depremlere hazır olmadığını savunan Kısacık, depremlere yönelik senaryonun hiçbir zaman konuşulmadığını dile getirdi.

Deprem üzerinden siyaset yapılmayacağının altını çizen Kısacık, gerçekler konuşulduğunda aynı acıların yaşanmayacağını ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde 2020'de yapılan planların bulunduğunu öne süren Kısacık, "Depremlere ve afetlere hazırlığı risk planları belirler. Omurga risk planıdır. Şu anda yaşanan asrın felaketinden ders almış bile değiliz." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, depremin bir dünya gerçeği olduğunu belirtti.

Depreme hazırlık yapmanın herkesin görevleri arasında yer aldığını söyleyen Çalışkan, "Depremlerde vatandaşların iletişim alanında cep telefonu operatörlerinin insafına bırakıldığını" savundu.

Çalışkan, iletişimde ve ulaşımdaki gecikmeler nedeniyle geç müdahalede bulunulduğunu iddia ederek, "Her şeyden önce bir koordinasyon merkezi kurulmalı, planlama ve görev dağılımı yapılmalıdır. Resmi afet politikası belirlenmeli, vakıflar ve sivil toplum örgütleriyle ilgili hususlar resmiyet kazanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesinin memurlar açısından cazip hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Çalışkan, Hatay'da yeniden fay hattının üzerine binalar yapıldığını ileri sürdü.

"TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan evler ülkemizin aile yapısına uygun evler değil, otel tipi evler yapılıyor." ifadelerini kullanan Çalışkan, vatandaşların konteyner kentlerde yaşamaya devam ettiğini ve konut ihtiyacının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

