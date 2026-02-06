Depremin acı günlerini hatırlamak istemeyen kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Depremin acı günlerini hatırlamak istemeyen kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Depremin acı günlerini hatırlamak istemeyen kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür
06.02.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hatay'da depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşların sıcak yuvalarına kavuması için çalışma başlamıştı. Gece-gündüz sürdürülen çalışmalarla Hatay'da 194 bin bağımsız bölümün hak sahibi belirlendi. Depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremde yaşadıklarını hatırlamak istemeyen 60 yaşındaki Leman Gözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Acımız çok büyüktü, yakınlarımızı kaybettik. Yani o günler geri gelmesin, çok üzgünüm, çok yorulduk. Oğlum ve evlatlarıyla birlikte sokaklarda kaldık. Bir sene sonra evimiz teslim edildi. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'ndan bize ev verdi. Evimiz çok güzel, dökülmesi yok. Sorun ve sıkıntısı yok. Evimizi seviyoruz, iyiki vermişler yuvamızı. Yetkililere ve çalışanlara teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Evimiz çok güzel, eşime ve bana yetiyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin acı günlerini hatırlamak istemeyen kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:30:33. #7.11#
SON DAKİKA: Depremin acı günlerini hatırlamak istemeyen kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.