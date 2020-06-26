Depremin gölgesinde ilk Cuma namazı - Son Dakika

- Depremin gölgesinde ilk Cuma namazı

VAN - Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk Cuma namazı sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kılındı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açmış, 5 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı. Depremin ilk dakikalarında AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gürpınar Belediyesi ile Kızılay ekipleri bölgede görev alırken, hasar tespit çalışmaları ise bugün de devam ediyor. Depremzedeler bölgeye sevk edilen çadırlara dün yerleştirilmeye başlanırken, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri de depremin ardından çadırlara enerji vermeye başladı.

Depremin ardından yeni güne uyanan depremzedeler gündük çalışmalarını sürdürürken, Cuma namazı için de köy meydanında bir araya geldiler. Depremde en çok hasar gören Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, soysa mesafe kuralına uyarak depremin ardından ilk Cuma namazını kıldı.