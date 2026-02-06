Depremlerde Hayatını Kaybedenler İçin Dua

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afette hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 3. yılı dolayısıyla Abdulhamithan Camisi'nde anma ve dua programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okundu, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Abdulhamithan Camisi'ndeki vaazında depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kent genelindeki camilerde de cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak depremzedeler için dua edildi.

Öte yandan, depremlerin merkez üslerinden Elbistan ilçesinde 350 kişinin ibadet edebileceği Ali Haydar Samancı Camisi dualarla ibadete açıldı.

İncecik Mahallesi'nde uzun yıllar ibadete açık olan cami, 6 Şubat 2023'teki Elbistan merkezli depremde ağır hasar alarak yıkılmıştı. Yeniden inşa edilen camiye depremden kurtulmasına rağmen enkaz altında kalanlara yardım etmek amacıyla girdiği binada hayatını kaybeden sağlık personeli Ali Haydar Samancı'nın adı verildi.