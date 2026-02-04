Depremzede Abdullah Çelik'in Yeni Hayatı - Son Dakika
Depremzede Abdullah Çelik'in Yeni Hayatı

04.02.2026 10:24
Abdullah Çelik, deprem sonrası yeniden hayata tutundu ve yeni evinde torunu Yusuf Berk ile yaşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde enkazdan kurtarılan 65 yaşındaki emekli Abdullah Çelik ve o zaman 40 günlük olan torunu Yusuf Berk'in yeniden başlayan hikayesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'daki depremde yarıyıl tatili için yanlarına gelen kızlarını ve torunlarıyla birlikte akrabalarından 10 kişiyi kaybeden Abdullah Çelik, o zaman 40 günlük olan ve yıkılan binanın enkazında beşiği içinde uyurken bulunan torunu Yusuf Berk ile hayata tutundu.

Depremde 2 kızını ve 4 torununu kaybeden Çelik, 3 yaşında olan torunu Yusuf Berk ile Bakanlık tarafından Adıyaman İndere'de inşa edilen yeni evlerinde yaşıyor.

Bakan Kurum da yeni evine yerleşen Çelik'in görüntülerinin yer aldığı videoyu, NSosyal hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında, Çelik'in "Devlet güçlü oldu mu her şey olur." sözünü alıntılayarak, "Adıyamanlı Abdullah ağabeyimiz, huzurlu yuvasında torunuyla yepyeni bir hayata başladı. Bizlere de gözlerindeki hüznü silmek, yarasını sarmak, yüzünü güldürmek nasip oldu. Bundan daha kıymetli bir şey yok." ifadelerine yer verdi.

Paylaşılan videoda, deprem günü yaşadıklarını anlatan Çelik, "Ben en üst kattaydım, bir baktım ki üzerimde yağmur yağıyor. Hiçbir yeri tanıyamadım ben. Adıyaman diye bir şey yoktu orada. Bilhassa da bizim o etrafındaki binaya dair hiçbir şey kalmamıştı. Yani bir felaketti. Ailem, hepsi gitti, bir ben kaldım, bir de 40 günlük torunum." diye konuştu.

Devletin desteği sayesinde yeniden hayata tutunduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tamam ben acıları çok çektim, keşke acılar çekilmeseydi. Canlar gitti. Devlet de eğer yapmamış olsaydı, ben daha fena üzülürdüm. Devlet babalık etti bize, ev yaptı, yuvamızı kurduk burada. Bir tesellidir yani, bizim için büyük bir teselli oldu. Devlet güçlü oldu mu her şey olur. Ben devletim, sen devletsin. Başka kim devlet ki? Devlet babadır, baba da evlatlarını bırakmadı. Devlet de aynısını bize yaptı, babalık yaptı. Hala da yapıyor."

Çelik, afet konutlarının sosyal alanları sayesinde torununu gönül rahatlığıyla büyüttüğünü söyledi.

Kaynak: AA

