Depremzededen Devlete Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Depremzededen Devlete Teşekkür

Depremzededen Devlete Teşekkür
21.01.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki depremzedeler, kalıcı konutlara yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uzun süre konteynerde hayat mücadelesi veren ve yeni köy konutuna yerleşen depremzede vatandaş, "Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'ndeki depremzedeler, yapılan kalıcı konutlara yerleşmenin huzurunu yaşıyor. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alana mahalleye 65 adet köy konutu yapıldı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yıldız, "Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok. Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah'a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah'ım razı olsun. Burada 60'ın üstünde konut var. Ancak bunu çeken bilir. Biz çok sıkıntılar çektik ama devletimiz sağ olsun elinde geleni yaptı. Biz ne yapabilirdik? Vallahi siz görüyorsunuz. Caddelerimiz de yapıldı, elektriğimiz de geldi, suyumuz da geldi" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzededen Devlete Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

10:29
Ve mutlu son Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
09:57
Togg’dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
09:18
İlhak etmek istediği Grönland’dan Trump’ı çıldırtacak görüntüler
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 10:37:19. #7.11#
SON DAKİKA: Depremzededen Devlete Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.