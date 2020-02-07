Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyona gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyona gözaltı - Son Dakika

Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyona gözaltı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yardım bahanesiyle bir kamyonetten atılan ve olumsuz görüntü oluşturan provokasyonla ilgili Valilik, terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyona gözaltı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yardım bahanesiyle bir kamyonetten atılan ve olumsuz görüntü oluşturan provokasyonla ilgili Valilik, terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.


Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamasında, "İlimizde meydana gelen depremin ardından 28.01.2020 tarihinde saat 17: 50 sularında Fevzi Çakmak Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cem Evi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonet ile bir grup şahıs gelerek, cem evinde yardım malzemesi dağıtmak istediklerini söylemişlerdir. Söz konusu şahıslar tarafından getirilen yardımların, cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine, şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cem evinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde bahse konu yardım dağıtımı yapanlardan PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - ELAZIĞ

Elazığ, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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